Aantal coaches geëxplodeerd: 90 procent komt nauwelijks rond

Al heel lang wordt er enigszins smalend gedaan over het groot aantal coaches in Nederland, maar nu blijkt hoeveel het er echt zijn: meer dan 100.000. Dat zijn er ruim 2,5 keer zoveel als tien jaar terug.

Daarbij is het aantal leefstijlcoaches pas echt geëxplodeerd: het zijn er dertien keer zoveel als tien jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel, die het AD opvroeg. Verreweg de meeste coaches wonen in de Randstad. In Utrecht is zelfs 1 op de 111 inwoners coach, gevolgd door Noord-Holland en Gelderland. Aan de randen van Nederland zijn ze wat nuchterder ingesteld. In Groningen, Limburg en Zeeland ligt het aantal coaches meer dan de helft lager.

Hoe dat komt? "Misschien zijn in andere provincies de sociale structuren wel sterker. In Brabant maak je meer plezier met vrienden om je problemen te vergeten", aldus coach Marnix Pauwels. "Maar je kunt ook zeggen: in de Randstad zijn mensen opener over gevoelens, en durven ze meer aan zelfontwikkeling te doen. In andere provincies is het vaker een taboe om met iemand te gaan praten.”

Iedereen coach

Hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk is niet zo negatief over het aantal coaches of de kwaliteit ervan. "Het feit dat je iets doet aan je problemen en er energie in steekt, kan al leiden tot verbetering. Deels is dat een placebo-effect. En hoe duurder de coach, des te sterker dit effect.”

Feit blijft dat iedereen zichzelf coach mag noemen. Vaak zijn het mensen die iets naars, zoals een burn-out, hebben meegemaakt en die dan denken dat ze enkel door hun eigen ervaring anderen kunnen helpen.

Meestal hebben ze het niet breed. Zo vertelt coach Marnix Pauwels in het AD: "90 procent heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, blijk uit onderzoek. Maar het is een wereld waarin je vooral succes moet uitstralen. Coaches die nauwelijks werk hebben, schrijven op hun website dat er een wachtlijst is voor nieuwe klanten. Het is een groot gemaskerd bal, iedereen houdt de schijn op. Het zou goed zijn als er meer openheid was. Ook ik heb zakelijk goede en slechte maanden. ”