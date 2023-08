Klimaatraad: ambities klimaatbeleid moeten omhoog om ruim 2 graden opwarming te voorkomen

De Nederlandse overheid moet de ambities in het klimaatbeleid opschroeven en sneller klimaatneutaal worden, vindt de Wetenschappelijke Klimaatraad. Dit nieuwe adviesorgaan waarschuwt in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat "klimaatbeleid geen uitstel duldt", ook niet nu het kabinet demissionair is. Volgen de raad is de wetenschap helder en zou al in 2040 het gros van de broeikasgasuitstoot ten einde moeten zijn.

In lijn met de Europese Wetenschappelijke Klimaatraad adviseert nu ook de Nederlandse raad alles in het werk te stellen om in 2040 uit te komen op 90 à 95 procent minder uitstoot dan in 1990. "Dit is rechtvaardig gelet op historische uitstoot en economische mogelijkheden van Nederland", vinden de adviseurs. Ze gaan hun ideeën uitwerken in een advies dat eind dit jaar verschijnt.

Volgens de raad is er geen tijd te verliezen. "De wereld is de afgelopen jaren steeds vaker geconfronteerd met weersextremen: hittegolven, droogte, hevige neerslag en overstromingen, met menselijk leed en enorme schade tot gevolg. Ook Nederland heeft dat ondervonden", staat in de brief. Experts schrijven die extremen "steeds vaker en met toenemende zekerheid toe aan de opwarming van de aarde, veroorzaakt door menselijk handelen".

Buiten bereik

De raad staat ook stil bij de successen tot nog toe: Nederland wist zijn uitstoot al zo'n 30 procent te verlagen en door wereldwijde maatregelen is het doemscenario van misschien wel 4,8 graden opwarming in het jaar 2100 verlaagd naar een verwachte opwarming van 2,2 tot 3,5 graden. Nog altijd te veel, maar goed beleid kan het verder omlaag brengen, maakt de raad duidelijk.

Gemakkelijk is het niet: "Er zijn maatregelen nodig die de maatschappij fundamenteel gaan veranderen. Dit kost veel maar het levert ook veel op, onder meer door het voorkomen van economische schade en door positief effect op de volksgezondheid en voor biodiversiteit", klinkt het.

Alleen technologie is nog niet genoeg om de doelen te halen, denkt de raad. Die benadrukt dat "een verandering van het systeem" nodig is. Zowel op het gebied van energieopwekking, als op het gebied van grondstoffen, landbouw en voedsel. "Om te zorgen voor een leefbare aarde moet het huidige klimaatbeleid uitgebreid en versterkt worden. We moeten voorkomen dat de klimaatdoelen buiten bereik raken en de kosten en risico’s voor de maatschappij fors gaan oplopen."