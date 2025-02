4245 schadevergoedingen voor verdachten die onterecht vastzaten

DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft vorig jaar ongeveer 4245 schadevergoedingen uitgedeeld aan verdachten die ten onrechte hebben vastgezeten. Dat heeft justitieminister David van Weel (VVD) maandag gezegd in de Tweede Kamer. In totaal gaat het om een bedrag van 8,9 miljoen euro, oftewel bijna 2100 euro per persoon.

Verdachten kunnen worden vastgezet als de rechter-commissaris bijvoorbeeld denkt dat ze gevaarlijk zijn of op de vlucht zullen slaan. De verdachten gaan niet naar de gevangenis, maar naar een huis van bewaring. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zaten 4380 mensen in september 2023 in deze zogeheten voorlopige hechtenis.

D66-Kamerlid Joost Sneller heeft meerdere aanpassingen voorgesteld aan het nieuwe Wetboek van Strafvordering om voorlopige hechtenis minder vaak in te zetten. Minister Van Weel zei vorige week voor zijn voorstellen open te staan, maar hij zag nog een paar technische problemen. Sneller is op dit moment bezig zijn amendementen bij te schaven.