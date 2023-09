“Biologisch gevaar”: Amerikaans vliegtuig maakt rechtsomkeert vanwege explosieve diarree-aanval

Een vlucht van de Amerikaanse vliegmaatschappij Delta Airlines moest vanwege een wel heel opzienbarende reden omkeren. Een passagier had namelijk zo veel last van zijn darmen dat hij een totale ravage had aangericht in het gangpad. “De diarree zit overal”, meldde de piloot aan de verkeerstoren.

Het vliegtuig was twee uur eerder opgestegen uit de Amerikaanse stad Atlanta richting het Spaanse Barcelona, maar de bemanning achtte het niet verantwoord om nog door te vliegen. Op een audio-fragment, gedeeld op X, is te horen hoe de piloot spreekt over een 'biologisch gevaar' en hoe het hele vliegtuig is bevuild door een passagier met diarree.

'Biohazard'

Medepassagiers en hun geliefden reageren op het social media platform. “Mijn partner zat in hetzelfde vliegtuig. Het was een beroerde situatie. Het droop allemaal door het gangpad en rook verschrikkelijk. Het personeel zette een disinfectiemiddel in met een vanillegeur, maar daardoor ging het alleen maar stinken naar vanillediarree”, aldus Dee W op X.

Na de landing in Atlanta is een schoonmaakteam hard bezig geweest om de boel weer schoon te boenen. Ook is er een nieuw tapijt gelegd in het gangpad. Het vliegtuig vloog uiteindelijk met een vertraging van acht uur weer naar Barcelona. De ongelukkige passagier met buikloop had volgens Delta Airlines een medisch probleem; verdere details gaf de woordvoerder niet.

