Meer dan 800 doden door aardbeving Marokko

Het dodental na de zware aardbeving in Marokko is opgelopen naar 820, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van het getroffen land. Het aantal gewonden ligt op 329. De toestand van 51 van hen is kritiek. Volgens eerdere cijfers waren er 296 doden en ruim 150 gewonden te betreuren.

De beving vond vrijdag plaats om 23.00 uur (lokale tijd) bij de plaats Ighil in de Hoge Atlas, ongeveer 70 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakech. Deze had volgens het Amerikaanse geologische instituut USGS een kracht van 6.8 en was op een diepte van 18,5 kilometer.

De getroffen provincies zijn al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua en Taroudant. Op meerdere plekken zijn gebouwen ingestort of beschadigd. Ook brachten mensen de nacht buiten door. De precieze omvang van de ramp is nog niet bekend. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. Een lokale functionaris zei eerder dat de meeste doden waren gevallen in bergachtige gebieden die lastig te bereiken zijn.

Het dodental overtreft dat van de aardbeving in 2004 bij de noordelijke stad Al Hoceima. Daarbij vielen minstens 628 doden en 926 gewonden.