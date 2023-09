Ondermijning in Hoogeveen: De helft van alle 316 autobedrijven in de gemeente is verdacht

Er zijn 316 autobedrijven in de gemeente Hoogeveen, en dat is erg veel. Bijna de helft daarvan is niet vindbaar, zichtbaar en professioneel, wat kan duiden op criminele activiteiten. Een rapport van de Rekenkamer schijnt licht op louche praktijken in de autobranche.

Het viel de Rekenkamer op dat er in Hoogeveen 1 autobedrijf per 175 inwoners is. In totaal zijn er zo'n 44.000 autobedrijven in Nederland, oftewel 1 op de 410 inwoners. Onderzoekers noemen dit verschil opmerkelijk. Ze hebben alle Hoogeveense garages dan ook onder de loep genomen door een zichtbaarheidstest uit te voeren.

Georganiseerde criminaliteit in Drenthe

De onderzoekers keken naar 17 punten, waarbij bedrijven die 17 punten scoren, totaal onzichtbaar zijn. Vanaf een score van 9 geven de onderzoekers het desbetreffende bedrijf een onvoldoende. "Vanuit de gedachte dat ieder bedrijf gevonden wil worden door klanten om omzet te maken, is een onvoldoende een signaal dat het bedrijf mogelijk louche is", valt in het rapport te lezen.

Al langer is in de Drentse gemeente onderzoek gaande naar georganiseerde criminaliteit die in de 'bovenwereld' infiltreert; dit wordt ook wel ondermijning genoemd. Criminelen voeren illegale activiteiten – zoals drugshandel, hennepteelt of het witwassen van zwart geld – uit via legale bedrijven.

“Het rammelt aan alle kanten”

De autobedrijven die een onvoldoende scoren, zijn niet per definitie louche zaken, maar de kans is wel groter dat er iets speelt. Deze vermoedens worden volgens RTV Drenthe gedeeld door politie en experts. “Het rammelt aan alle kanten en voelt niet goed, maar we krijgen onze vinger er niet achter”, zegt een kenner die aangehaald wordt in het rapport.

Een deel van de 'onvindbare' bedrijven is doordeweeks gesloten, bij andere garages is het erg rommelig op de werkvloer of lopen er gevaarlijke honden rond. Het is niet bepaald uitnodigend voor klanten om langs te gaan, wat volgens de onderzoekers de vraag oproept waar ze van open kunnen blijven.