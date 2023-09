Rusland meldt raketaanval op havenstad Sebastopol op de Krim

Oekraïne heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een raketaanval uitgevoerd op de stad Sebastopol op de Krim, meldt de door Rusland geïnstalleerde gouverneur van het schiereiland op Telegram. De raketaanval veroorzaakte een brand in een "niet-civiele faciliteit", aldus de gouverneur.

Over de omvang en andere details van de aanval meldt de gouverneur verder niets. Onduidelijk is ook of de brand nog woedt. Kyiv heeft nog niet gereageerd op het bericht.

Sebastopol is een havenstad aan de Zwarte Zee. Het is tevens de voornaamste haven van de Russische oorlogsvloot in de Zwarte Zee.