De ‘vloek van het pensioen’ is geen officiële diagnose, maar een herkenbaar patroon: mensen die na hun laatste werkdag in een gat vallen en lichamelijk én mentaal snel achteruitgaan, vooral als werk hun identiteit was. Wie het goed voorbereidt, blijkt juist vaak gezonder en gelukkiger te worden na pensionering.

Wat is die ‘vloek’ precies?

Veel pensionado’s beschrijven de eerste maanden als een soort rouwproces: verlies van status, collega’s en een duidelijk dagritme. Bij sommigen leidt dat tot somberheid, eenzaamheid en meer lichamelijke klachten.

“Niet de pensioenleeftijd is het probleem, maar een pensioen zonder plan.”

Onderzoekers spreken ook wel van een “retirement syndrome”: moeite om de professionele identiteit los te laten en geen nieuw verhaal voor jezelf te hebben. Zeker bij mensen met een zware baan of veeleisende positie kan dat hard aankomen.

Feiten achter de mythe

Nederland vergrijst snel: ruim één op de vijf Nederlanders is inmiddels 65-plus, waardoor de impact van een ‘mislukt’ pensioen maatschappelijk groeit. Toch laten studies zien dat pensionering gemiddeld niet ongezond is, mits je er vrijwillig en met enige regie in stapt.

“Wie zijn identiteit inlevert bij de receptie, haalt vaak minder uit zijn oude dag dan nodig is.”

Zo blijkt dat veel mensen na hun pensioen minder stress en minder depressieve klachten ervaren, vooral als ze activiteiten houden die hen uitdagen en in beweging houden. Wie wel abrupt stilvalt, loopt juist meer risico op gezondheidsproblemen en een snellere achteruitgang.

Hoe voorkom je de vloek van het pensioen?

De rode draad uit onderzoek: niet de pensioenleeftijd zelf, maar wat je erna doet, maakt het verschil. Een paar sleutels keren steeds terug:

Begin al jaren vóór je AOW-datum met nadenken over een nieuwe dagstructuur en doelen buiten werk.

Blijf fysiek actief; wandelen, fietsen of sporten verkleint de kans op zowel lichamelijke als mentale dipjes.

Investeer bewust in sociale contacten via vrijwilligerswerk, verenigingen of (beperkt) doorwerken.

Houd je brein aan het werk met cursussen, puzzels of het leren van iets nieuws.