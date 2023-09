Californië klaagt olieconcerns aan voor bedrog rond klimaatschade

De Amerikaanse staat Californië is een civiele rechtszaak begonnen tegen vijf grote olieconcerns. De staat beschuldigt ExxonMobil, Shell, BP, ConocoPhillips en Chevron ervan het publiek en beleidsmakers jarenlang misleid te hebben over de schade die fossiele brandstoffen veroorzaken. In de 135 pagina's tellende aanklacht schrijft Californië onder meer: "Leidinggevenden van olie- en gasbedrijven wisten decennialang dat afhankelijkheid van fossiele brandstoffen catastrofale gevolgen zou hebben, maar ze hebben de informatie achtergehouden voor het publiek en beleidsmakers door desinformatie over dit onderwerp naar buiten te brengen." De staat eist naast een schadevergoeding en boetes dat de oliebedrijven een fonds starten om maatregelen tegen klimaatverandering te financieren en een gerechtelijk bevel om de natuur in Californië te beschermen. "Van extreme hitte tot watertekorten; het gevolg van de klimaatcrisis valt niet te ontkennen", aldus de procureur-generaal van Californië Rob Bonta. "Het wordt tijd dat ze gaan betalen voor de schade die ze hebben veroorzaakt." De gouverneur van Californië Gavin Newsom zal de rechtszaak naar verwachting zondag toelichten tijdens de openingsceremonie van Climate Week NYC, die plaatsvindt tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.