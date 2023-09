Ook Omtzigt wil minimumloon verhogen

Kamerlid Pieter Omtzigt wil met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) het minimumloon licht verhogen, maar wil nog geen bedrag noemen. Er moet echter meer gebeuren om de bestaanszekerheid van mensen te garanderen, benadrukte hij in het tv-programma Buitenhof. Voorzieningen als woningen, voedsel en energie moeten voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijven.

"Ik bied een heel pakket." De koppeling tussen het minimumloon en de AOW blijft wat Omtzigt betreft gehandhaafd. Hij wil dit onder meer betalen via het aanpassen van de vele belastingkortingen die er in Nederland zijn. "Er is een hele serie belastingkortingen die eigenlijk nergens op slaat. Daar moet je een keer heel goed doorheen."

GroenLinks en PvdA willen het minimumloon ophogen naar 16 euro en de ChristenUnie naar 18 euro, zo staat in de verkiezingsprogramma's van de partijen. Omtzigt komt rond eind oktober met zijn programma, zei hij bij Buitenhof.

PVV

Omtzigt wil met zijn partij regeren, maar wel met partijen die "de rechtsstaat heel laten". Daar hoort wat hem betreft de PVV niet bij.

Een minderheidskabinet lijkt hem ook "heel gezond". Volgens Omtzigt zou er dan "eindelijk eens een discussie in het parlement zijn zonder dat alles van tevoren is dichtgetimmerd in de coalitie."