Bijna de helft van Soedanese bevolking heeft ernstige honger: “Mensen graven in hun achtertuin naar water”

Door de oorlog is er in Soedan een enorme hongersnood ontstaan. Bijna de helft van alle Soedanezen, zo'n 20 miljoen, heeft te maken met 'ernstige, acute honger' volgens de Verenigde Naties. De situatie is voor 13 procent van de bevolking zelfs levensbedreigend. Iets wat experts maanden geleden al voorspelden, is nu werkelijkheid geworden.

"Steeds meer mensen zullen een langzame dood sterven door ondervoeding of door gebrek aan drinkwater", zegt Anette Hoffmann, Soedandeskundige aan het instituut Clingendael tegen RTL Nieuws. "Het zijn vooral kinderen en oudere mensen die overlijden door gebrek aan voedsel", zegt Hoffmann. Op dit moment komen er elke dag 17.000 kinderen bij met extreme honger. 14 miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig.

Vijf maanden geleden begon in Soedan een oorlog tussen het staatsleger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF). Het begint langzaam te lijken op een genocide.

De hongersnood die het gevolg is van de oorlog komt onder meer doordat boeren weinig konden verbouwen in het voorjaar. "Burgers - en dus ook boeren - durven hun huis niet meer uit te komen omdat het te onveilig is, of zijn op de vlucht geslagen", zegt Hoffmann. "Overal op straat zijn milities of vallen bommen. Soms zitten mensen wekenlang vast in huis en graven in hun achtertuin om aan water te komen."

Verder zijn door de oorlog de meeste banken dicht. Er is weinig geld in omloop en digitaal bankieren is lastig. "Boeren kunnen amper aan geld komen voor zaden of kunstmest", zegt Hoffmann. Ook de import ligt nagenoeg stil. Basisproducten zoals meel, rijst en olie zijn heel erg duur geworden.