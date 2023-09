D66’ers zetten gepasseerde Kamerleden alsnog op kandidatenlijst

D66-leden hebben twee Kamerleden die niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen stonden, daar alsnog opgezet. Kiki Hagen komt op plek 38 van de lijst en Hind Dekker-Abdulaziz op plaats 46. Hagen haalde bij de vorige verkiezingen bijna 25.000 voorkeurstemmen, ruim genoeg voor een zetel. Hagen en Dekker-Abdulaziz voerden op sociale media een stevige campagne om alsnog op de lijst te komen. Ook enkele andere zittende Kamerleden deden erg hun best om hoger op de lijst te komen. D66 staat er in de peilingen niet goed voor. De partij wordt door I&O Research gepeild op 7 virtuele zetels, ten opzichte van de 24 die de sociaal-liberalen nu hebben in de Tweede Kamer. De kieslijst is ook op andere plekken veranderd. De top-3 van bestaat nu enkel uit mannen, aangezien staatssecretaris Hans Vijlbrief van 5 naar 3 is geplaatst. De beoogde nummer 3, Amsterdams fractievoorzitter Ilana Rooderkerk, moet het nu doen met de 6de plek. Huidig zorgwoordvoerder Wieke Paulusma gaat van 14 naar 7. Joost Sneller, die aanvankelijk plek 9 toebedeeld kreeg, is door de leden op de 5de plek gezet. Tjeerd de Groot, die vaak met gestrekt been de stikstofdiscussie voerde, gaat van 12 naar 10. Dat gaat ten koste van Kamerlid Hanneke van der Werf en nieuwkomer Mpanzu Bamenga; zij zakken van respectievelijk 7 en 6 naar 8 en 9. Salima Belhaj zakt van 10 naar 13. Zij heeft al aangekondigd naar het Europarlement te gaan, maar wilde haar voorzitterschap van de parlementaire enquête naar fraudebeleid voortzetten. Gezien de peilingen is het de vraag of dat nog lukt. Eerder was al gedoe over de D66-lijst, toen bleek dat columniste en nummer 11 Yesim Candan zich eerder zeer kritisch uitliet over de partij, die zij in een column "elitair" en "hypocriet" noemde. Ook bleek Candan in voorgaande jaren gesolliciteerd te hebben voor een plek op de lijst van Forum voor Democratie en het CDA, meldde NRC.