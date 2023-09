Onderzoekers: opvallend weinig nieuw beleid in ‘wollige’ troonrede

In de vorige week dinsdag door koning Willem-Alexander uitgesproken troonrede werd opvallend weinig over nieuw beleid gesproken vergeleken met voorgaande jaren. Dat meldt het Montesquieu Instituut na een analyse van universitair docent Gerard Breeman en bijzonder hoogleraar Arco Timmermans. Het percentage zinnen zonder nieuw beleid was niet eerder zo hoog in hun 'wolligheidsindex'.

Ruim 85 procent van de zinnen bestond uit "louter terugkijkende, beschouwende of algemeen bezwerende uitspraken" zonder nieuw beleid. De troonrede wordt traditiegetrouw geschreven door het kabinet en uitgesproken door de koning.

Dat het kabinet demissionair is en dus een beleidsarme begroting heeft gepresenteerd, is volgens de onderzoekers een deel van de verklaring. "Maar om dit in perspectief te plaatsen: gemiddeld genomen waren de troonredes van Mark Rutte een stuk wolliger dan die van alle voorafgaande premiers in Nederland."

De meeste nieuwe voornemens die zijn uitgesproken door de koning gingen over het verbeteren van de bestaanszekerheid. Over economie en milieu ging het veel minder. Bovendien sprak Willem-Alexander vergeleken met vorige troonredes veel minder over Europa.