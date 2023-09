600 vluchtelingen in opvang Berlijn in quarantaine om mazelen

Een aankomstcentrum voor vluchtelingen in Berlijn is maandag in quarantaine geplaatst na een uitbraak van de mazelen. De ongeveer 600 bewoners van het centrum mogen het gebouw voorlopig niet verlaten, meldt het Duitse staatsbureau voor Vluchtelingenzaken.

Bij twee kinderen werd de besmettelijke ziekte maandag vastgesteld. Er zal nu worden nagegaan wie van de vluchtelingen gevaccineerd zijn tegen mazelen. Een mazelenbesmetting kan ernstige complicaties hebben, zoals een hersenontsteking. De bewoners zijn tot nader order verplicht een mondkapje te dragen.