Kabinet laat niets heel van koopkrachtplannen Tweede Kamer

Het kabinet maakt korte metten met de plannen van de Tweede Kamer voor koopkrachtverbetering. De moties die na de Algemene Politieke Beschouwingen zijn aangenomen en de begroting voor ruim 4,1 miljard euro moeten vertimmeren, zijn onvoldoende of niet deugdelijk gedekt. Het begrotingstekort zou bovendien boven de drie procent uitkomen, wat volgens Europese regels niet mag, schrijft minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Kamer. In de Kamerbrief staat per motie aangeven waar het aan schort. Het is aan de Tweede Kamer om de kritiek te verwerken in eventuele wijzigingsvoorstellen (amendementen) op de begroting. Die kunnen zij indienen tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen volgende week. Zo deugt de dekking niet voor de wens van onder meer de VVD om de benzine- en dieselaccijns in 2024 niet te verhogen en de energiebelasting voor huishouden structureel met 200 miljoen euro te verlagen. Die bestaat deels uit incidentele en structurele middelen, en als het nodig is een greep uit het Nationaal Groeifonds. Koopkrachtpakket De extra verhoging van het minimumloon met 1,7 procent per 2024, met behoud van volledige koppeling met andere uitkeringen, kost zo'n 1,2 miljard euro structureel per jaar. Daarvan gaat circa 0,7 miljard euro extra naar de AOW, waaraan de verhoging van het minimumloon is gekoppeld. Onder meer GroenLinks en PvdA willen die extra verhoging. Deze "bijzondere verhoging" van het minimumloon vergt een wetswijziging en is per 1 januari bovendien niet mogelijk, schrijft Kaag. Het kabinet had zelf in de Miljoenennota een koopkrachtpakket gepresenteerd van structureel 2 miljard euro, mét dekking.