Consulent aangeklaagd die belastingaangiftes Trump lekte

Federale aanklagers hebben aangekondigd een in Washington gevestigde adviseur voor de Amerikaanse belastingdienst te gaan vervolgen wegens het lekken van de belastingaangiftes van oud-president Donald Trump aan de media. De 38-jarige Charles Edward Littlejohn wordt daarvan beschuldigd, meldt The Washington Post.

Daarnaast zou Littlejohn ook de belastingaangiftes van duizenden andere vermogende Amerikanen in 2019 en 2020 aan twee nieuwsorganisaties hebben gelekt, volgens rechtbankdocumenten en mensen die bekend zijn met het onderzoek.

Littlejohn wordt aangeklaagd voor het zonder toestemming vrijgeven van belastinginformatie, een misdrijf waarop maximaal vijf jaar gevangenisstraf staat, maakte het ministerie van Justitie vrijdag bekend. Volgens de aanklacht zou Littlejohn al in 2018 begonnen zijn met het stelen van belastingaangiftes.

In september 2020 publiceerde The New York Times een artikel met informatie over Trumps belastinggegevens. In juni berichtte ProPublica over de aangiftes van vierhonderd topinkomens, waaronder Bill Gates, LeBron James, Taylor Swift en George Clooney.

Twee mensen die bekend zijn met de zaak en spraken op basis van anonimiteit bevestigden dat de aanklacht tegen Litttlejohn verband houdt met deze onthullingen, schrijft The Washington Post.