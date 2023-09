Italiaanse kustwacht redt 177 mensen van brandende ferry

De Italiaanse kustwacht heeft 177 mensen gered van een ferry waarop brand was uitgebroken. De ferry was onderweg van het eiland Lampedusa naar Porto Empedocle in Sicilië, en had onder meer 83 migranten aan boord.

Veel migranten belanden op het kleine eiland Lampedusa nadat ze de gevaarlijke oversteek hebben gemaakt over de Middellandse Zee. Vervolgens worden ze overgebracht naar opvangcentra elders in het land. Een recente stijging van het aantal migranten dat aankomt op Lampedusa heeft de migratiekwestie bovenaan de Europese agenda gezet, waarbij de rechtse regering van Italië meer hulp van de EU eist.

Vrijwel alle passagiers werden op een boot van de kustwacht gezet die richting Porto Empedocle voer. Een klein aantal keerde terug naar Lampedusa.

De brand brak vrijdagavond laat uit in de machinekamer. De ferry is onbruikbaar verklaard en wordt met de bemanning aan boord naar de haven gesleept.