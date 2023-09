Ruim 340.000 vogels gespot bij vogeltelling, spreeuw bovenaan

Tijdens de jaarlijkse internationale vogeltelling hebben liefhebbers zaterdag ruim 340.000 vogels gespot. Volgens Vogelbescherming Nederland zijn er "zeker geen records" gebroken, maar is de uitslag gezien de weersomstandigheden "niet slecht". Zoals vaker staat de spreeuw in ons land bovenaan de tellijst, met ruim 77.000 exemplaren. Er zaten in Nederland op ongeveer 130 plaatsen tellers klaar om de gegevens te verzamelen voor de Euro Birdwatch, die voor de 28e keer wordt gehouden. In totaal trokken in 33 landen vogelaars erop uit om naar boven te turen. Vorig jaar werden tijdens de vogelteldag in Nederland 232.192 vogels gespot. Dat waren er wat minder dan voorgaande jaren, omdat het onstuimig weer was. Het opvallendste tijdens deze editie was dat er meerdere soorten vinkachtigen te zien waren, zoals kneuen, kruisbekken en sijzen. De omstandigheden in de herkomstlanden, vooral in Scandinavië, waren afgelopen week ideaal voor de vogels om naar het zuiden te trekken, aldus de Vogelbescherming. "Een lichte tegenwind zorgde er in Nederland vervolgens voor dat deze soorten laag gingen vliegen, waardoor ze gemakkelijker te zien én te horen zijn." Bijzondere vogels die werden gespot waren onder meer vier grauwe pijlstormvogels, een slangenarend, twee roodpootvalken, een rosse franjepoot en een bladkoning. Verder waren er ook nog nooit eerder zoveel jan-van-genten geteld als dit jaar: bijna 3500 stuks.