Israël wil op termijn niet meer verantwoordelijk zijn voor Gaza

Een langetermijndoel van de militaire operatie van Israël is dat het land af wil van de verantwoordelijkheid voor de Gazastrook. Dat heeft de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant gezegd. Israël controleert alle buitengrenzen van de Gazastrook, met uitzondering van het korte stukje grens tussen Gaza en Egypte. Daardoor was het ook verantwoordelijk voor de toevoer van levensmiddelen, elektriciteit en brandstof. Na de aanval van Hamas op 7 oktober heeft Israël al die leveranties stopgezet. Gallant geeft nu aan dat Israël die verantwoordelijkheid ook na het einde van de oorlog niet meer wil dragen. De minister heeft niet specifiek vermeld welke regeling hij als alternatief in gedachten heeft en wie de verantwoordelijkheid van Israël zou overnemen. Laatste fases Volgens Galant kent de oorlog met Hamas drie fases, waarvan de eerste momenteel wordt uitgevoerd. In deze fase wil Israël de infrastructuur van Hamas, de groepering die de Gazastrook bestuurt, volledig vernietigen. In een volgende fase zal de intensiteit van de oorlog volgens de defensieminister afnemen, en zullen overgebleven groepjes verzetstrijders worden geëlimineerd. In de derde en laatste fase zou Israël dan de verantwoordelijkheid voor Gaza willen overdragen aan een andere partij. Er moet dan een "nieuwe realiteit" ontstaan voor de veiligheid van de inwoners van Israël, aldus Gallant.