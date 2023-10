Spaanse vrouw (27) tijdens wandeling doodgebeten door vijf honden: “Mam, ze vallen me aan!”

Een 27-jarige vrouw uit de Spaanse regio Castilië is op een landweggetje vlakbij haar woonplaats Zamora doodgebeten door een groep herdershonden, die een kudde schapen begeleidde. Toen ze zag dat de beesten haar wilden aanvallen, belde ze nog snel haar moeder, maar de hulp kwam te laat.

“Mam, ze vallen me aan”, riep ze, waarna de verbinding werd verbroken. Haar vader vloog naar de plek des onheils, en trof zijn dochter zwaargewond en bewusteloos aan. Hij belde de hulpdiensten, maar de vrouw was al overleden voordat zij aankwamen.

De gemeente waar slechts 900 mensen wonen, is geschokt. De 27-jarige vrouw was een bekend gezicht in het dorp. De honden, drie Mastiffs en twee Leonese herdershonden, zijn in beslag genomen door de politie. De burgemeester stelt dat de schapenherder niet aanwezig was bij het drama en dat de honden niet bekend stonden als agressief.

Hij wijt het drama indirect aan de aanwezigheid van wolven in de regio. “De Mastiffs in dit gebied zijn agressiever geworden om de schapen te beschermen tegen wolven”, zegt hij. “Dat kan een rol gespeeld hebben.” Buurtbewoners zeggen tegen lokale kranten dat een ramp als deze er al langer aan zat te komen, omdat de honden altijd losliepen zonder dat de eigenaar in de buurt was.

Mogelijk gaat de schapenherder de gevangenis in wegens nalatigheid. “Als de herder afwezig was en de honden losliepen, moest het terrein in principe omheind zijn”, legt een advocaat die gespecialiseerd is in burgerlijke aansprakelijkheid uit.