Utrechtse jihadist praat verkrachtingen van Hamas en IS goed: ‘Vrouwen en kinderen vallen onder oorlogsbuit’

De Utrechtse Rachid Bouabid vertelt in een podcast op YouTube waarom IS onder het islamitisch (oorlogs)recht het volste recht had om Yezidi-vrouwen als seksslaaf te houden, en Hamas Israëlische vrouwen mag verkrachten. Journalist Silvan Schoonhoven deelt de weerzinwekkende beelden op X.

Hallucinante teksten

“Ik ben er blij mee, ik sta achter mijn moslimbroeders. Ook al maken ze fouten, ook al verkrachten ze vrouwen”, aldus Bouabid. “Die vrouwen worden op een gegeven moment slaven. Volgens het islamitisch recht vallen vrouwen, kinderen en slaven onder de oorlogsbuit. Verdiep je in het islamitisch recht voordat je hen aan het veroordelen bent.”

“Jihadist Rachid Bouabid uit Utrecht legt even uit waarom Hamas het volste recht had om Israëlische vrouwen te verkrachten. En geeft en passant ook de Yezidi-vrouwen nog een trap na”, schrijft Schoonhoven.