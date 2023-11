Gletsjers op Groenland smelten sneller dan gedacht

De gletsjers in het noorden van Groenland smelten sneller dan gedacht. Onderzoekers schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications dat de ijsplaten daar sinds 1978 meer dan een derde van hun volume hebben verloren. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor het niveau van de zeespiegel.

Sinds 1978 hebben drie ijsplaten het compleet begeven. Die dragen volgens de onderzoekers zelf niet echt bij aan een hogere zeespiegel, maar dienden wel als dam voor ander ijs. Doordat die platen nu zijn verdwenen kan een grote hoeveelheid ijs de oceaan in zakken. De platen die er nog wel zijn, zijn tussen 2000 en 2020 nog sneller gaan smelten. In diezelfde periode is ook de temperatuur van de oceaan bij Groenland gestegen.

Er werd lang van uitgegaan dat de gletsjers van Noord-Groenland stabiel bleven en dat veranderde pas de afgelopen twintig jaar. Er ligt daar genoeg ijs om de zeespiegel 2,1 meter te laten stijgen. Tussen 2006 en 2018 zou 17,3 procent van de zeespiegelstijging te wijten zijn aan gesmolten ijs van Noord-Groenland.

De onderzoekers verwachten dat het tempo waarop het ijs smelt in de toekomst zelfs nog verder kan stijgen, maar minstens gelijk blijft aan nu, omdat de zee door klimaatverandering ook steeds warmer wordt.