468 miljoen euro boete voor oud-president Argentinië en anderen

BUENOS AIRES (ANP/AFP) - De voormalige Argentijnse president Cristina Kirchner en acht medebeklaagden zijn dinsdag in een Argentijnse rechtbank veroordeeld tot het betalen van in totaal bijna 685 miljoen Argentijnse peso (468 miljoen euro) "als compensatie voor de schade die is toegebracht aan de staatskas". Als de compensatie op 13 augustus nog niet is betaald, kan beslag worden gelegd op geld, goederen en eigendommen van de veroordeelden. Dat melden Argentijnse media.

Kirchner werd in 2022, toen ze nog vicepresident was, veroordeeld tot zes jaar cel voor de verduistering van publieke middelen in de jaren dat ze president was (2007-2015). Daarnaast werd haar verboden nog een publieke functie uit te voeren. In juni verwierp het Argentijnse Hooggerechtshof haar beroep en bevestigde haar veroordeling.

Kirchner heeft al een maand huisarrest in haar appartement in Buenos Aires achter de rug. Vanwege haar leeftijd mag de 72-jarige Kirchner haar straf thuis uitzitten.