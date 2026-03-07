ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

56 Nederlanders aan boord van repatriëringsvlucht uit Egypte

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 7:26
anp070326032 1
SCHIPHOL (ANP) - Een TUI-vliegtuig met gestrande reizigers uit het Midden-Oosten is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangekomen op Schiphol. Het toestel met vluchtnummer OR9406 landde iets na 01.30 uur op Schiphol. Aan boord waren 56 Nederlandse reizigers uit Israël en de Westelijke Jordaanoever, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Door de oorlog in Iran wordt er momenteel amper gevlogen naar het Midden-Oosten, waar vermoedelijk duizenden Nederlanders vastzitten. Het kabinet kondigde woensdag aan te gaan repatriëren. Later zaterdag wordt een tweede repatriëringsvlucht verwacht op Schiphol.
loading

POPULAIR NIEUWS

259444467_m

Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

generated-image (2)

Wikileaks onthult: Iraanse leider kreeg sekstherapie met ‘tijdelijke’ echtgenotes

anp060326089 1

Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

ANP-449983025

Lubach legt haarfijn uit waarom we het Groningse gasveld nu niet moeten volstorten met cement

251127719_m (1)

Waarom je ChatGPT moet boycotten

185721878_m

Eén online-oefening van 10 minuten kan depressie verminderen tot zelfs een maand later

Loading