56 Nederlanders aan boord van repatriëringsvlucht uit Egypte

SCHIPHOL (ANP) - Een TUI-vliegtuig met gestrande reizigers uit het Midden-Oosten is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangekomen op Schiphol. Het toestel met vluchtnummer OR9406 landde iets na 01.30 uur op Schiphol. Aan boord waren 56 Nederlandse reizigers uit Israël en de Westelijke Jordaanoever, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door de oorlog in Iran wordt er momenteel amper gevlogen naar het Midden-Oosten, waar vermoedelijk duizenden Nederlanders vastzitten. Het kabinet kondigde woensdag aan te gaan repatriëren. Later zaterdag wordt een tweede repatriëringsvlucht verwacht op Schiphol.