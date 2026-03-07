ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 1 op de 6 mensen overweegt niet te stemmen door wantrouwen

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 7:25
anp070326031 1
DEN HAAG (ANP) - Iets meer dan 1 op de 6 Nederlanders overweegt niet te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen door wantrouwen in de politiek. Dat blijkt uit een enquête van het ANP in samenwerking met Kieskompas.
Kieskompas legde ruim 14.500 mensen de volgende stelling voor: "Ik overweeg om niet te gaan stemmen, omdat ik het vertrouwen in de politiek ben verloren". Bijna 17 procent van de mensen is het eens met de stelling. Bijna driekwart is het daar niet mee eens.
Vooral mensen die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2025 op de PVV of FVD hebben gestemd, overwegen niet te stemmen, omdat ze het vertrouwen zijn verloren. Van deze achterban overweegt iets minder dan een derde om niet naar de stembus te gaan, omdat ze twijfelen aan de politiek.
Zuid-Holland
Volt-, GroenLinks-PvdA- en D66-stemmers maken deze overweging het minst. Van de mensen die eerder op deze partijen hebben gestemd, zei meer dan 90 procent dat het vertrouwen geen rol speelt in die keuze.
Op provincieniveau overwegen vooral mensen uit Zuid-Holland om niet te gaan stemmen vanwege wantrouwen in de politiek. Ruim 1 op de 5 mensen is het in deze provincie eens met de stelling. Hierna volgen Limburg en Groningen. Ook hier ligt het aantal ondervraagden dat het eens is met de stelling boven de 20 procent.
Ruim driekwart van de inwoners van Friesland is het oneens met de stelling. Voor die groep speelt het vertrouwen in de politiek geen rol in de keuze om te stemmen. Ook in Flevoland is meer dan 75 procent van de mensen het oneens met de stelling.
loading

POPULAIR NIEUWS

259444467_m

Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

generated-image (2)

Wikileaks onthult: Iraanse leider kreeg sekstherapie met ‘tijdelijke’ echtgenotes

anp060326089 1

Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

ANP-449983025

Lubach legt haarfijn uit waarom we het Groningse gasveld nu niet moeten volstorten met cement

251127719_m (1)

Waarom je ChatGPT moet boycotten

185721878_m

Eén online-oefening van 10 minuten kan depressie verminderen tot zelfs een maand later

Loading