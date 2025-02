6 talenten waar iedereen mee geboren is

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het talent om kennis over te brengen waarschijnlijk aangeboren is, en niet, zoals men eerder dacht, een vermogen dat we als mensen pas recentelijk hebben ontwikkeld. Hier volgen nog 5 talenten die iedereen vanaf de geboorte bezit:

1. Bescherming zoeken

- Onze lichamen vertonen natuurlijke, universele reflexen zoals opspringen als we schrikken of onze handen terugtrekken als we ons branden. Zelfs onder water geduwde baby's houden direct hun adem in om te kunnen overleven. Daarbij gaat hun hartslag meteen met 25% omlaag

2. Mimiek

- We kunnen allemaal onze wenkbrauwen optrekken als we verbaasd zijn, lachen en grijnzen. Kortom, allerlei gelaatstrekken zitten er automatisch in. We leren het niet van anderen, zo blijkt uit een onderzoek uit 2009 waarbij de mimiek van atleten die geen medaille wonnen tijdens de Paralympics vergeleken werd. De mimiek van een blinde verliezer en een ziende verliezers bleek exact hetzelfde

3. Rekenen

- Ook al had je onvoldoendes voor wiskunde, het kunnen rekenen is een universeel, aangeboren talent. Baby's van zes maanden zien al het verschil tussen 10 of 20 dingen die op tafel liggen. De kinderen die er het best in zijn, scoren later hoger op rekentesten. Het feit dat baby's al verschil zien, geeft aan dat kunnen rekenen ingebouwd is

4. Taal

- Uit een onderzoek uit 2013 blijkt dat baby's in het laatste trimester van de zwangerschap al heel veel zitten te luisteren, terwijl ze nog in hun moeders buik zitten. Daardoor pikken ongeboren kinderen iets op, wat ze later helpt om de taal snel aan te leren.

5. Fantasie

- Als kinderen tussen de 18 en 24 maanden zijn, beginnen ze met fantaseren en net doen alsof. Die verbeelding is universeel. Waarschijnlijk hebben we dit aangeboren talent om ons intellect te laten groeien en onszelf alvast voor te bereiden op sociale situaties. Ook zou het kunnen dat het stress vermindert

Bron(nen): Huffington Post