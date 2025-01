7-jarige overleden door ongeval op kartbaan Swalmen

MAASTRICHT (ANP) - Een 7-jarige jongen is twee weken na een ernstig ongeval op een indoorkartbaan in het Limburgse Swalmen overleden. De familie van het jonge slachtoffer meldt zijn dood op Facebook. Er leek eerder deze week een lichtpuntje te zijn, schrijven zij. "Dit lichtpuntje veranderde in het donkerste scenario en het werd een oneerlijk gevecht dat Sid niet kon winnen."

De jongen, Sid Veijer, was een motorsporttalent en was volgens De Limburger aan het trainen op een minibike op de kartbaan toen hij de macht over het stuur verloor. Het jonge slachtoffer komt uit de motorsportfamilie Veijer uit Staphorst, schrijft de krant. De 19-jarige motorcoureur Collin Veijer is een familielid.

De Arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.