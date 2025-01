Nicole Kidman grijpt naast Golden Globe voor film Halina Reijn

Los Angeles (ANP) - Nicole Kidman heeft geen Golden Globe gewonnen voor haar rol in de film Babygirl van de Nederlandse regisseur Halina Reijn. De Braziliaanse Fernanda Torres won het beeldje voor beste actrice in een dramafilm. Torres kreeg de prijs voor haar rol in I'm Still Here over de Braziliaanse militaire dictatuur in de jaren zeventig.

Andere genomineerden voor de prijs waren Angelina Jolie voor Maria, Kate Winslet voor Lee, Pamela Anderson voor The Last Showgirl en Tilda Swinton voor The Room Next Door.

De Nederlandse Reijn was samen met de Australische Kidman aanwezig in Los Angeles, waar de prijzen werden uitgereikt. Ook Kidmans man Keith Urban was aanwezig.