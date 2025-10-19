ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

7 miljoen deelnemers No Kings-protesten

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 3:19
anp191025006 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Ongeveer 7 miljoen mensen hebben zaterdag in de Verenigde Staten deelgenomen aan de No Kings-demonstraties tegen de regering-Trump. Dat lieten de organisatoren weten.
Volgens de organisatoren waren er meer dan 2700 protesten door het hele land.
De demonstranten verzetten zich onder meer tegen Trumps immigratierazzia's, de pogingen van de Amerikaanse president om militairen naar Amerikaanse steden te sturen en zijn bezuinigingen op programma's waar Democraten voorstander van zijn.
De massaprotesten van zaterdag volgen op eerdere No Kings-protesten op 14 juni. Daarbij gingen 4 tot 6 miljoen mensen de straat op.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-10-18 om 08.02.02

De PVV-aanhang op X is niet blij met de behandeling bij VI van hun held

Screenshot_2025-10-17_at_11.34.38

Eeneiige tweelingen tonen schokkende effecten van roken op uiterlijk

gandr-collage (20)

Poetins geheime harem

shutterstock_1919350124

The Economist: waarom ons een lange en pijnlijke periode van inflatie wacht

ANP-533730884

Politie zet drones in en slingert duizenden bellende fietsers op de bon

shutterstock_2625225777

Slecht zicht kan tot 12 jaar vóór dementie al een vroeg signaal zijn, blijkt uit nieuw onderzoek.

Loading