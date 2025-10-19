7 miljoen deelnemers No Kings-protesten

WASHINGTON (ANP/AFP) - Ongeveer 7 miljoen mensen hebben zaterdag in de Verenigde Staten deelgenomen aan de No Kings-demonstraties tegen de regering-Trump. Dat lieten de organisatoren weten.

Volgens de organisatoren waren er meer dan 2700 protesten door het hele land.

De demonstranten verzetten zich onder meer tegen Trumps immigratierazzia's, de pogingen van de Amerikaanse president om militairen naar Amerikaanse steden te sturen en zijn bezuinigingen op programma's waar Democraten voorstander van zijn.

De massaprotesten van zaterdag volgen op eerdere No Kings-protesten op 14 juni. Daarbij gingen 4 tot 6 miljoen mensen de straat op.