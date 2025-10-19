Weghorst ontkent elleboogstoot richting Goes

AMSTERDAM (ANP) - Wout Weghorst ontkende na de nederlaag van Ajax tegen AZ (0-2) dat hij verdediger Wouter Goes een elleboogstoot had gegeven. "Het is een overtreding", erkende de spits. "Maar het was geen elleboog. Goes ging op een bepaalde manier het duel aan. En ik ging zo staan van: 'jij komt nu een keer niet bij mij in de buurt'. Hij zocht mijn elleboog op, maar ik moet mezelf anders opstellen. Hij lokte het slim uit en kreeg de scheidsrechter mee."

Op advies van de videoscheidsrechter keurde arbiter Jeroen Manschot de 1-2 van Youri Baas af vanwege de overtreding van Weghorst op Goes. De spits van Ajax kreeg geen rode, maar een gele kaart. Hij weigerde na de wedstrijd een uitgestoken hand van Goes. Veel spelers van AZ begrepen niet waarom Weghorst geen rode kaart kreeg.

Weghorst vond dat Ajax slecht speelde tegen AZ. "We begonnen goed, maar na een tegengoal moet je wel karakter tonen", zei hij bij ESPN. "We hebben een relatief jonge groep, al is dat geen excuus. De selectie is zoals hij is. Als club moeten we een weg vinden om succesvol te worden."