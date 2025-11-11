ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

78 aanhoudingen en 8 bussen vernield rond duel Utrecht-Porto

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 22:06
anp111125180 1
UTRECHT (ANP) - Supporters van FC Porto hebben vorige week rond de Europa League-wedstrijd tegen FC Utrecht acht bussen vernield. In totaal zijn 78 voetbalsupporters aangehouden, van wie de meesten van (de harde kern van) FC Porto waren, meldt burgemeester Sharon Dijksma in een brief aan de gemeenteraad. De politie nam ongeveer 20 kilo aan vuurwerk in beslag.
De gemeente had donderdag een veiligheidsrisicogebied in de stad ingesteld vanwege het duel. Dijksma meldt dat in totaal zo'n vierhonderd agenten zijn ingezet en mede daardoor confrontaties tussen supportersgroepen en met de politie uitbleven.
Een groep FC Porto-fans is voor de wedstrijd vanaf het Janskerkhof naar stadion Galgenwaard gebracht in bussen, waarbij in acht voertuigen vernielingen zijn aangericht. "Verschillende bussen zijn ernstig beschadigd", schrijft Dijksma. In een bus zijn 73 supporters aangehouden, ook omdat ze vuurwerk in en vanuit de bus afstaken. "Ik begrijp dat dit voor de buschauffeurs zeer beangstigend is geweest", schrijft Dijksma.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

shutterstock_2622329979

Waarom sommige volwassenen moeite hebben om liefde te voelen – 7 ingrijpende jeugdervaringen

1024px-ancient_roman_road_of_tall_aqibrin

Deze digitale kaart laat je dwalen over 300.000 kilometer aan Romeinse wegen: 'Alle wegen leiden naar Rome'

Loading