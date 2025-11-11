78 aanhoudingen en 8 bussen vernield rond duel Utrecht-Porto

UTRECHT (ANP) - Supporters van FC Porto hebben vorige week rond de Europa League-wedstrijd tegen FC Utrecht acht bussen vernield. In totaal zijn 78 voetbalsupporters aangehouden, van wie de meesten van (de harde kern van) FC Porto waren, meldt burgemeester Sharon Dijksma in een brief aan de gemeenteraad. De politie nam ongeveer 20 kilo aan vuurwerk in beslag.

De gemeente had donderdag een veiligheidsrisicogebied in de stad ingesteld vanwege het duel. Dijksma meldt dat in totaal zo'n vierhonderd agenten zijn ingezet en mede daardoor confrontaties tussen supportersgroepen en met de politie uitbleven.

Een groep FC Porto-fans is voor de wedstrijd vanaf het Janskerkhof naar stadion Galgenwaard gebracht in bussen, waarbij in acht voertuigen vernielingen zijn aangericht. "Verschillende bussen zijn ernstig beschadigd", schrijft Dijksma. In een bus zijn 73 supporters aangehouden, ook omdat ze vuurwerk in en vanuit de bus afstaken. "Ik begrijp dat dit voor de buschauffeurs zeer beangstigend is geweest", schrijft Dijksma.