Suriname neemt afscheid van oud-president Ronald Venetiaan

PARAMARIBO (ANP) - Suriname heeft afscheid genomen van oud-president Ronald Venetiaan, die op 5 november overleed. In de volle Kathedrale Basiliek in Paramaribo brachten vele honderden mensen een laatste groet aan 'Vene', die in drie termijnen in totaal vijftien jaar president was van de republiek.

In de monumentale houten kerk waren naast familieleden, vrienden en burgers ook politici, onder wie president Jennifer Geerlings-Simons en vicepresident Gregory Rusland. Padvinders bewaakten de orde. Venetiaan wilde geen staatsbegrafenis. Om toch medeleven en solidariteit te betuigen, riep de regering woensdag 12 november uit tot dag van nationale rouw.

De sprekers schetsten een liefdevol portret van een veelzijdige politicus, wis- en natuurkundige en familieman. Zijn zoon Alvin had een advies: "Als het volk van Suriname één ding mee kan nemen van de lessen van mijn vader, hoop ik dat het is: niets is gratis, dingen gaan niet snel-snel, je moet er zelf voor werken, je moet er zelf voor zwoegen. De overheid kan je op weg helpen, maar jij zult het zelf moeten doen. Yu musu wroko fu pe yu wani doro (je moet werken om je doel te bereiken)."

De oud-president werd uitgeleide gedaan met gebed, zang en toespraken van familie. Veel zang was in het Sranantongo, de Surinaamse taal die de exacte wetenschapper Venetiaan uitstekend beheerste en waarin hij ook dichtte. Volgens Afro-Surinaams gebruik werd er na de mis gedanst met de kist. De crematie vindt plaats in besloten kring. Venetiaan werd 89 jaar.