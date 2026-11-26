ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft een 40-jarige man uit het Limburgse Herten veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het online misbruiken van 245 minderjarige meisjes uit onder meer Nederland, België, Amerika, Australië en Duitsland. De celstraf valt lager uit dan de twaalf jaar die het Openbaar Ministerie eiste.

Bas P. benaderde zijn slachtoffers, de jongste was 8 jaar, via zijn 'computerspel', de Highscoregame. Dat 'spel' begon aanvankelijk onschuldig. Gaandeweg werden de opdrachten extremer en in het laatste level kregen spelers de opdracht seksuele handelingen te verrichten voor de webcam.

P. zou die beelden ook hebben verspreid. Het OM koppelde in totaal 245 slachtoffers aan de verdachte. Daarvan zijn twaalf Nederlandse en acht Vlaamse meisjes geïdentificeerd.

P. was donderdag niet bij de uitspraak aanwezig.