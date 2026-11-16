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Amazon verliest veertig satellieten bij mislukte lancering

Economie
door anp
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CAPE CANAVERAL (ANP/RTR) - Een Vulcan-raket van ruimtevaartbedrijf United Launch Alliance (ULA) is zondag ongeveer tien minuten na de lancering vanuit Florida verloren gegaan. Daarbij zijn veertig satellieten voor Amazons internetnetwerk Leo vernietigd. De oorzaak is nog onbekend.
ULA bevestigt dat de raket door een storing de satellieten niet in een baan om de aarde kon brengen. Het is de eerste mislukte missie van het bedrijf, een samenwerkingsverband van Boeing en Lockheed Martin.
De Vulcan maakte zijn vijfde vlucht sinds zijn debuut in 2024 en de eerste in negen maanden. De raket stond aan de grond vanwege technische onderzoeken naar de hulpraketten en motoren. Die motoren worden geleverd door Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos.
De mislukking is een tegenslag voor ULA, dat regelmatig satellieten voor Amazon wil lanceren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wachtte de vlucht af voordat het de Vulcan weer zou toelaten voor overheidsmissies.
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