850 mensen laten gratis hun lever testen bij RAI Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De afgelopen dagen hebben ongeveer 850 mensen gratis hun lever laten testen bij de RAI Amsterdam. Daar vond tot en met zaterdag het artsencongres van de European Association for the Study of the Liver (EASL) plaats.

Mensen konden sinds dinsdag langskomen voor een fibroscan en dat zorgde voor lange rijen. Arts Bart Takkenberg van Amsterdam UMC zegt heel blij te zijn dat er zoveel aandacht was voor de lever. Zo'n scan kan volgens hem voor mensen een wake-upcall zijn. "Je wil er al bij zijn als er alleen nog maar leververvetting met beginnende littekenvorming is. Dan kun je mensen erop wijzen wat er aan de hand is in hun lichaam en welke invloed ze hier zelf op hebben."

Welk percentage van de onderzochte mensen een te vette lever heeft, weet de organisatie pas komende week. De EASL schat dat een kwart van de Europeanen verhoogde vetwaarden heeft. Ook ziet de vereniging in Nederland een toename van het aantal gevallen van leverkanker door overgewicht en alcoholgebruik.