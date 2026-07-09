9 maanden geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven

UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober negen maanden stil vanwege de vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. Die is op zich veilig, maar er is "beweging geconstateerd in de landhoofden en middenpijler van de spoorbrug", aldus de NS.

De NS raadt reizigers tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal aan om te reizen via Amsterdam Zuid. Tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven zet de vervoerder bussen in. Ook zullen er extra treinen rijden tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal.

Op de stations Alphen aan den Rijn en Bodegraven komen meer ov-fietsen beschikbaar. Reizigers die tussen de twee stations fietsen, hoeven geen extra kosten te betalen voor het inleveren van de fiets op een andere locatie.