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Franse politie zet duizenden agenten in rond WK-wedstrijd

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 16:01
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PARIJS (ANP) - Frankrijk zet zeker 20.000 politiemensen in voor de WK-voetbalwedstrijd Frankrijk-Marokko, deze donderdagavond. Zo'n 8000 van hen worden ingezet in Parijs, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt, melden Franse media.
De autoriteiten houden er rekening mee dat rond de wedstrijd ongeregeldheden uitbreken, melden onder meer Europe 1 en Le Journal du Dimanche op basis van een instructie van het ministerie. Dat zou vooral een risico zijn als Marokko wint, gezien de "neiging van de fans om op een zichtbare en onrustige manier te vieren", aldus het document.
Le Figaro schrijft dat rekening wordt gehouden met geweld in fanzones waar de wedstrijd gekeken wordt, op andere openbare plekken in de steden en ook buiten de hoofdstad. De autoriteiten houden rekening met onder meer autobranden en plunderingen.
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