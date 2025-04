9 NAVO-landen staken vorig jaar nog te weinig geld in defensie

BRUSSEL (ANP) - Negen NAVO-landen gaven vorig jaar nog altijd minder uit aan hun verdediging dan het bondgenootschap heeft afgesproken. Dat is er nog een meer dan de NAVO verwachtte. Nederland haalde de norm van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wel nipt, zoals al eerder duidelijk was geworden.

De NAVO sprak in 2014 af dat de lidstaten binnen tien jaar 2 procent van hun bbp (de omvang van de economie) aan defensie zouden besteden. Pas sinds Rusland Oekraïne binnenviel en de bescherming van de Verenigde Staten niet langer zeker lijkt, maken de meeste Europese bondgenoten werk van die afspraak. Onder meer Spanje, België en Canada waren in 2024 nog steeds niet zover. Montenegro leek het wel te halen, maar blijkt er toch onder gezakt.

De 31 bondgenoten van de VS in de alliantie maken een inhaalslag en haalden samen wel een gemiddelde van 2 procent, constateert NAVO-topman Mark Rutte in zijn jaarverslag. Met de VS spant hij zich in voor een nieuw, veel hoger percentage.