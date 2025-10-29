A2 bij Batadorp tot in nacht dicht na ongeval politievoertuigen

EINDHOVEN (ANP) - Rijkswaterstaat verwacht dat de A2 bij knooppunt Batadorp nog tot in de loop van de nacht afgesloten blijft. De politie doet daar onderzoek naar het ongeval waarbij twee motoragenten ernstig gewond raakten, eerder op woensdagavond. Het gaat om de rijbaan in de richting van Den Bosch.

Rond 19.30 uur vond een aanrijding plaats nadat de politie ongeveer tien minuten een gestolen voertuig had achtervolgd. Het gestolen voertuig, twee politieauto's en twee motoragenten waren bij de aanrijding betrokken. De politie zegt dat de bestuurder van de gestolen auto vermoedelijk op de politie is ingereden om te kunnen ontsnappen, maar dat moet nog worden onderzocht. De bestuurder is voortvluchtig.