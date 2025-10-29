Eerdmans na zetelwinst in exitpoll: holy shit

DEN HAAG (ANP) - "Je mag in de kerk niet vloeken, maar: holy shit!" Zo begon partijleider Joost Eerdmans van JA21 woensdagavond zijn speech in de Grote Kerk in Den Haag. Zijn partij krijgt volgens de exitpoll 9 zetels, 8 meer dan JA21 er nu heeft.

"We zeiden in 2023: wij komen terug. En we zijn terug!", aldus Eerdmans. "Bij de finish worden de prijzen uitgedeeld, en we hebben gewoon de hoofdprijs."

Eerdmans sprak zijn waardering uit voor iedereen die meewerkte aan de campagne. "Ik ben beretrots op deze uitslag, mede dankzij jullie."