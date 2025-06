A4 richting Amsterdam dicht rond Schiphol

HOOFDDORP (ANP) - De A4 richting Amsterdam is dinsdagavond afgesloten, iets na het knooppunt Burgerveen. Een verslaggever van het ANP meldt dat verkeer in de richting van de hoofdstad wordt omgeleid via de N201 en N232, die aan de oostkant langs Schiphol lopen.

De ANWB bevestigt dat de snelweg rond de luchthaven dicht is in de richting van Amsterdam. Een woordvoerder van de politie laat weten dat dit is gedaan in verband met "stoetjes" die aankomen voor de NAVO-top.

Naar verwachting landt de Amerikaanse president Donald Trump tussen 19.30 uur en 20.00 uur op Schiphol.