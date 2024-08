Aandacht voor consent bij seks op introweken Groningen en Tilburg

DEN HAAG (ANP) - Tijdens introductieweken voor eerstejaarsstudenten in Groningen en Tilburg wordt deze maand aandacht gevraagd voor consent bij seks. Als onderdeel van een campagne rondom de nieuwe zedenwet komt op de KEI-week in Groningen en de TOP-week en het Purple Festival in Tilburg een zogeheten Consent Tent te staan.

De nieuwe zedenwet ging op 1 juli in en houdt onder meer in dat seksuele intimidatie en misbruik met seksueel beeldmateriaal nu strafbaar zijn. Het uitgangspunt is dat seks en seksueel gedrag altijd gewenst en gelijkwaardig moeten zijn, zowel offline als online. Het is dus strafbaar als je seksueel contact begint of doorzet, terwijl er duidelijke signalen zijn dat de ander niet wil.

Om de wet onder studenten meer onder de aandacht te brengen, wordt bij de introweken een speciale tent neergezet. Studenten kunnen aan de Consent Tent een slotje hangen om zo te laten zien dat ze consent belangrijk vinden bij seks en seksueel gedrag en dat ze aandacht zullen hebben voor de wensen en grenzen van zichzelf en de ander. Ook zullen er deskundigen van het Centrum Seksueel Geweld aanwezig zijn.

De Consent Tent staat 15 augustus op het Open Air Festival van de KEI-week, 20 augustus op de TOP-week in Tilburg en 29 augustus op het Purple Festival van Fontys Hogeschool, eveneens in Tilburg. De tent is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid.