Britse premier vraagt politie alert te blijven na rustigere dagen

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft de politie gevraagd om dit weekend "zeer alert" te blijven op onrust in het land, schrijft The Guardian. De afgelopen twee dagen bleef het betrekkelijk rustig in het Verenigd Koninkrijk, maar Starmer is er niet gerust op dat dat ook zo blijft.

Na een week van veel rellen in meerdere Britse steden bleven grote ongeregeldheden op woensdag en donderdag uit. Volgens Starmer heeft dat onder meer te maken met de inzet van extra politie en het feit dat de eerste relschoppers al veroordeeld zijn voor hun rol. "Ik ben er absoluut van overtuigd dat de aanwezigheid van de politie en de snelle rechtspraak echt impact hebben gehad. Maar we moeten dit weekend alert blijven om ervoor te zorgen dat onze gemeenschappen veilig zijn en voelen."

Volgens Sky News heerst er "voorzichtig optimisme" binnen de regering dat de zwaarste rellen achter de rug zijn. Toch zijn ze er nog niet gerust op. Vrijdagavond en zaterdagmiddag begint het voetbalseizoen weer met wedstrijden in de Championship, de tweede competitie van Engeland. De politie houdt er rekening mee dat voetbalsupporters die gelegenheid aangrijpen om geweld te plegen. Zaterdag zijn ook veel tegendemonstraties georganiseerd door de groep Stand Up To Racism.