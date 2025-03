Aangehouden burgemeester Istanbul klaagt over vervolging

ISTANBUL (ANP/AFP) - De aangehouden burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu, is op sociale media tekeergegaan tegen "de leugens, complotten en valstrikken" waarmee hij wordt vervolgd. Het is voor zover bekend zijn eerste publieke reactie na zijn arrestatie.

De Turkse bevolking zal volgens hem "met een geëigende reactie" komen op deze vervolging. De autoriteiten in Istanbul hebben demonstraties tot 23 maart verboden, maar er zijn al betogers opgedoken bij het hoofdkwartier van de politie.

Imamoglu van de oude en seculiere Republikeinse Volkspartij (CHP) wordt al jaren vervolgd in een reeks strafzaken. Hij wordt onder meer beschuldigd van malversaties als burgemeester in Istanbul en eerder als burgemeester in een westelijke voorstad, maar ook van beïnvloeding van de rechtsgang en van betrokkenheid bij Koerdische terroristische organisaties. Hij is dinsdag aangehouden en overgebracht naar het hoofdkwartier van de politie in Istanbul.