Tijd voor de mini-workout: even twee minuten knallen doet wonderen voor je gezondheid

Of je nu de trap op sprint, uit je dak gaat op je favoriete nummer of onder de douche 10 squats doet, even kort intensief bewegen, is altijd een goed idee. Dit wordt een exercise-snack genoemd, oftewel een mini-workout van 30 seconden tot maximaal 10 minuten.

Talloze onderzoeken hebben inmiddels het nut ervan aangetoond. Zo verbeteren drie sessies van 15 tot 30 seconden per dag al de conditie van inactieve volwassenen, bleek begin 2022. In de zomer van 2023 was er een studie onder 22.000 inactieve mensen die aantoonde dat mensen die 3,5 minuut per dag intensief sportten 17 procent minder kans hadden op kanker. Hun dagelijkse lichamelijke activiteit bestond uit uitbarstingen van minder dan één of twee minuten. Elke dag 4,5 minuten intensieve lichamelijke activiteit werd in verband gebracht met een derde minder kans op kanker, volgens onderzoek dat is gepubliceerd in JAMA Oncology.

De voordelen van beweging breiden zich ook uit naar de gezondheid van de hersenen. Zelfs een kleine hoeveelheid matige tot krachtige lichamelijke activiteit elke dag, of een kleine hoeveelheid toevoegen aan je huidige bewegingsregime, vermindert je risico op dementie, volgens een onderzoek uit maart. Degenen die voorheen geen matige tot krachtige lichaamsbeweging deded, hadden het grootste voordeel.

“Iets doen is beter dan niets”, zegt Michael Betts, personal trainer en directeur bij TrainFitness in Londen. “Zolang je af en toe beweegt en je lichaam een beetje belast, zal het zich aanpassen en verbeteren."

Bron: CNN