Aangetroffen lichaam in uitgebrand huis in Rijen is van bewoner

RIJEN (ANP) - Het lichaam dat woensdag werd aangetroffen in de uitgebrande woning in Rijen is van de bewoner van het pand. Dat meldt burgemeester Derk Alssema van de gemeente Gilze en Rijen op Instagram. Het gaat om Kees, een inwoner die in het Brabantse dorp bekendstond als een "kleurrijke man", zoals de burgemeester hem omschrijft. "Iedereen kent Kees en Kees kende iedereen."

In de woning aan de Hoofdstraat in Rijen brak dinsdag rond 23.45 uur brand uit. Vanwege instortingsgevaar moest de brandweer van buitenaf blussen.

Woensdagmiddag maakte de politie al bekend dat er een stoffelijk overschot in de woning was gevonden en werd er rekening mee gehouden dat het om de bewoner ging. "Waar we zo bang voor waren, is werkelijkheid geworden", laat de burgemeester in de avond weten. "Het maakt ons verdrietig dat we in Rijen zonder jou verder moeten, je laat een plek achter die niet kan worden ingevuld."