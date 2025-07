Aangevallen vrachtschip Rode Zee gezonken, doden op ander schip

SANAA (ANP/RTR) - Een vrachtschip dat maandag werd aangevallen op de Rode Zee is gezonken, meldt het Britse maritieme beveiligingsbedrijf Ambrey. Het gaat om het Griekse schip Magic Seas, dat vaart onder de Liberiaanse vlag. Bij beschietingen op een ander schip zijn vier doden gevallen.

De Magic Seas werd maandag bestookt met onder meer raketten en explosieven vanuit onbemande bootjes. Die waren gestuurd door de Jemenitische Houthi's. Die beweging zei eerder al dat het schip gezonken was, maar dat is nu bevestigd door Ambrey, dat de incidenten op de Rode Zee monitort. Alle bemanningsleden werden eerder al gered door een ander schip dat in de buurt was.

Ook de Eternity C, net als de Magic Seas een Grieks schip onder Liberiaanse vlag, is beschoten. Daarbij vielen de eerste doden op de Rode Zee in maanden. De Houthi's vallen daar vaker schepen aan, omdat die banden zouden hebben met Israël. Maar de laatste tijd was het relatief rustig, na een deal tussen de Houthi's en de Verenigde Staten.