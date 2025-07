Enschede stemt voor fatbikeverbod dat volgens wethouder niet kan

ENSCHEDE (ANP) - De gemeenteraad van Enschede heeft voor een plan gestemd om fatbikes uit de binnenstad te verbannen. Die motie komt uit de koker van VVD-raadslid Rachel Denneboom. Hoewel de motie is aangenomen, benadrukte wethouder Marc Teutelink dat een verbod juridisch niet zomaar mogelijk is. Hij steunde het plan toch door het te interpreteren als een onderzoek naar betere veiligheid.

Denneboom wil de algemene plaatselijke verordening (apv) zo aanpassen dat fatbikes niet langer welkom zijn in de binnenstad van Enschede, bijvoorbeeld door een verbod op fietsen met een bepaalde bandbreedte of gewicht.

Teutelink gaf aan de ambitie te delen om de eerste gemeente te zijn die fatbikes weert uit de binnenstad. Hij opperde onder meer een leeftijdsgrens voor het rijden op een fatbike en een helmplicht als afschrikmiddel, want een standaardverbod is "simpelweg niet zomaar mogelijk". De wethouder wil kijken of er "een list" mogelijk is om de overlast van fatbikes te verminderen.

Haalbaarheid

Hoewel alle partijen graag iets willen doen aan de onveiligheid veroorzaakt door fatbikes, plaatsten ook onder meer PVV, GroenLinks en PvdA vraagtekens bij de juridische haalbaarheid. Robin Wessels van GroenLinks noemde de motie "laakbaar" en sprak van "stukken rood vlees voor de bühne in de arena". Zijn partij wil ook dat er een oplossing komt, "maar dit is niet de manier".

Verschillende partijen waren niet te spreken over het besluit van de wethouder om de motie te omarmen. Wessels gaf aan "zeer verbaasd" te zijn over de reactie van Teutelink. "Hoe kunt u een motie omarmen waar het dictum duidelijk onmogelijk is?" Harold Busschers van de PVV was het "helemaal eens" met Wessels. "U bent wethouder, dat houdt in dat u de wet moet handhaven", aldus het raadslid.