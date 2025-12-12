ECONOMIE
Aanhangers van Narges Mohammadi: activiste weer opgepakt

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 15:19
anp121225151 1
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft de prominente activiste Narges Mohammadi opnieuw opgepakt, zeggen haar aanhangers. De Nobelprijswinnaar zat sinds 2021 vast, maar werd een jaar geleden tijdelijk uit de gevangenis vrijgelaten wegens medische redenen.
Een stichting die Mohammadi's werk probeert voort te zetten, zegt op X geloofwaardige informatie te hebben dat donderdag een "gewelddadige arrestatie" heeft plaatsgevonden. Ze zou zijn opgepakt tijdens een herdenkingsceremonie voor een mensenrechtenadvocaat die deze week dood werd aangetroffen in zijn kantoor. Haar echtgenoot meldt dit ook.
De Narges Mohammadi Foundation zegt dat volgens onbevestigde berichten meerdere mensenrechtenactivisten zijn opgepakt.
Mohammadi kreeg in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar jarenlange inzet voor vrouwen- en mensenrechten.
