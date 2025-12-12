ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turkije roept Rusland op tot gedeeltelijk staakt-het-vuren

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 15:21
anp121225152 1
ASHGABAT (ANP/RTR) - Turkije heeft tegen Rusland gezegd dat een gedeeltelijk staakt-het-vuren in de oorlog met Oekraïne kan bijdragen aan het oplossen van het conflict. Dat bestand zou zich dan met name moeten richten op de gevechten rond kritieke energie-infrastructuur en havengebieden. De presidenten Erdogan en Poetin spraken elkaar in de marge van een top in Turkmenistan, waar ook Iran aanwezig is.
De staatshoofden spraken volgens Erdogan verder over de bevroren Russische tegoeden en het Europese plan om die aan te wenden voor de wederopbouw van Oekraïne. De Turkse president zou tevens hebben herhaald dat zijn land bereid is een bemiddelende rol te spelen in de vredesonderhandelingen met Oekraïne, bijvoorbeeld door als gastland te dienen voor die gesprekken.
De Russische centrale bank kondigde vrijdag aan de Belgische bank waar de tegoeden zijn gestald, Euroclear, aan te klagen. Volgens de centrale bank is het EU-plan om die gelden aan te wenden illegaal.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading