Turkije roept Rusland op tot gedeeltelijk staakt-het-vuren

ASHGABAT (ANP/RTR) - Turkije heeft tegen Rusland gezegd dat een gedeeltelijk staakt-het-vuren in de oorlog met Oekraïne kan bijdragen aan het oplossen van het conflict. Dat bestand zou zich dan met name moeten richten op de gevechten rond kritieke energie-infrastructuur en havengebieden. De presidenten Erdogan en Poetin spraken elkaar in de marge van een top in Turkmenistan, waar ook Iran aanwezig is.

De staatshoofden spraken volgens Erdogan verder over de bevroren Russische tegoeden en het Europese plan om die aan te wenden voor de wederopbouw van Oekraïne. De Turkse president zou tevens hebben herhaald dat zijn land bereid is een bemiddelende rol te spelen in de vredesonderhandelingen met Oekraïne, bijvoorbeeld door als gastland te dienen voor die gesprekken.

De Russische centrale bank kondigde vrijdag aan de Belgische bank waar de tegoeden zijn gestald, Euroclear, aan te klagen. Volgens de centrale bank is het EU-plan om die gelden aan te wenden illegaal.